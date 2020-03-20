Zabıta ekiplerinin korona virüs mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Zabıta ekiplerinin korona virüs mesaisi sürüyor

6 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatılması gereken işletmeleri denetledi.

Zabıta ekiplerinin korona virüs mesaisi sürüyor, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatılması gereken işletmeleri denetledi.


Beylikdüzü Belediyesi, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili, ilçe çapında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs kapsamında yayınlanan genelge kapsamında, faaliyetlerini geçici olarak durdurması gereken işletmeleri kontrol ederek işletmelere karara uyulması konusunda uyarılar yaptı. Yayınlanan genelge kapsamında, faaliyetleri geçici süreyle ikinci bir emre kadar durdurulan işletmelerin bu karara riayet etmesinin toplum sağlığı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.


"Bu günleri hep birlikte atlatacağız"


Zabıta ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlere katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, işletme sahiplerinden kurallara uymalarını ve belediye ekiplerince dağıtılan korona virüse karşı alınacak önlemleri anlatan 14 altın kural afişlerini işletmelerinin camlarına asarak vatandaşların bilgilendirilmesine katkı sağlamalarını istedi. Belediye Başkanı Çalık, işletme sahiplerine ve vatandaşlara "Tedbiri elden bırakmayın. Şu an derdimiz, Avrupa'nın yaşadığını bu topluma yaşatmamak. Onun için devletin yetkili kurumlarının ne söylediğine herkes maksimum riayet etmeli. Bu kurallar ve kısıtlamalar hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için çok önemli. Panik yapmadan kurallara uyarak, el ele vererek, hep birlikte bu günleri de atlatacağız. Bu dönemde, mümkün olduğunca evlerimizde istirahat edelim. Dışarı çıktığımızda da aramızda bir metre mesafe bırakarak sosyal mesafemizi koruyalım" uyarısında da bulundu. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:50 Kaynak: İHA

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