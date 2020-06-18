Zabıta ekiplerinin martı seferberliği - Son Dakika

Ordu'da bir evin bahçesinde yaralı olarak bulunan martı, Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince alınarak, veterinere teslim edildi.



Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, duyarlı bir vatandaşın yaralı martı olduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Durugöl Mahallesi'nde verilen adrese giden ekipler, yaralı halde bulunan martıyı alarak tedavisinin yapılması amacıyla veterinere teslim etti.



Veteriner hekim tarafından tedavi edilecek olan martının daha sonrasında doğaya geri salınacağı öğrenildi. - ORDU