Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenci korona hastası çıktı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de küçük çocuğuyla birlikte ışıklarda dilenerek, para isteyen kadın, koronavirüs hastası çıktı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi" diyerek tepki gösterdi.

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde bulunan Beçi mevkiindeki trafik ışıklarında dilenen kadın ve çocuğunu vatandaşlar zabıta ekiplerine şikayet etti. Şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ışıklarda bekleyen araçlardan para isteyen Filiz K. isimli kadın ile küçük çocuğunu yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Konuralp Zabıta Amirliğine götürülen Filiz K.'nın, koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kadın ve çocuğunu zabıta amirliğinden dışarıya çıkartan ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine haber verdi. Filyasyon ekipleri gelene kadar kadın ve küçük çocuğu dışarıda beklerken, bir vatandaşın görüntü almasına sinirlenen Filiz K., "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi. Beni neden çekiyorsun? İşin gücün yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından alınan kadın, testleri yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisine götürüldü. - DÜZCE