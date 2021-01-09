Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekiplerinin yakaladığı, kağıt mendil satan bir yandan da dilenen şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Feshane önünde bulunan trafik ışıklarının olduğu noktada meydana geldi. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimler sırasında trafik ışıklarında kağıt mendil satmaya çalışan, bir yandan da dilenen bir şahsın olduğunu görerek yakaladılar. Ekipler, yakaladıkları şahsı Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü binasına götürerek elindeki malları kontrol ettiler.

Yapılan aramada, şahsın sattığı kağıt mendil paketlerinden birinin içerisine gizlenmiş kağıda sarılı vaziyette 0.51 gram toz halinde uyuşturucu madde buldular. Zabıta ekipleri bunun üzerine durumu Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemede üzerinden uyuşturucu madde ve 70 TL madeni para çıkan şahıs hakkında idari işlem yaparak polis ekiplerine teslim etti.

"Vatandaşlarımızın bu tür insanlara karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz"

Çalışmayı yapan zabıta ekipleri ise: "Vatandaşlarımızın şefkat ve merhamet duygularını kullanmak suretiyle mendil, su, çiçek, simit ya da araç camlarını silme bahaneleriyle şehrin belirli noktalarında ve ışıklarda dilencilik yapan şahısların çok da masum olmadıkları bu hadise ile ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür insanlara karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz" diyerek vatandaşları uyardılar. - İSTANBUL