Zabıta ekipleriyle toplantılar sürüyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle zabıta ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan zabıta personelleri ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Terminaller Şube Müdürü Yaşar Bar ve Toplu Taşıma Şube Müdürü Evren Yıldız da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, zabıta ekiplerine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Manisalıların güvenli ve huzurlu ulaşım sağlayabilmesi için Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, il genelinde toplu taşıma araçlarında düzenli olarak denetimlerin sürdürüleceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Hem kendi sağlığımız hem de diğer insanların sağlığı için belirtilen kurallara dikkat etmeliyiz. Tedbirleri elden bırakmadan, bundan sonraki süreçte yapacağınız çalışmalar için başarılar diliyorum" diye konuştu.