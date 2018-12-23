Zabıta Engelli Vatandaşın İmdadına Yetişti
3 saat önce
İlkadım Belediyesi zabıtası, aracı arızalanan engelli vatandaşın yardımına yetişti.
İlkadım Belediyesi
zabıtası, aracı arızalanan engelli vatandaşın yardımına yetişti.
Rutin kontrollerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, engelli bir vatandaşın aracının arızalandığını fark edince hemen harekete geçti. Zabıta
ekipleri vatandaşı kucaklayarak araca bindirirken, arızalanan engelli aracını da yükleyerek zabıta minibüsü ile tamir edilmesi için servise götürdü. Tamir edilen aracı evine getirerek teslim eden zabıtaya, engelli vatandaş teşekkür etti.
"İnsana hizmet etmek görevimiz"
Konu ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, "Ekiplerimiz, ilçe genelinde rutin kontrol ve denetimlerini yaparken aracının arızalandığını fark eden engelli vatandaşımıza yardım ediyor. Engelli vatandaşımızı evine götürürken arızalanan aracını serviste tamirini yaptırdıktan sonra kendisine teslim ettik. Zor zamanda yardıma koşmak öncelikle bizim inancımızın gereğidir. Halka hizmet etmek görevimiz. Çalışma arkadaşlarımız bir insanlık görevi olarak duyarlı ve anlamlı bir davranış göstermişler. Kendilerini bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından ötürü tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:46 Kaynak: İHA
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