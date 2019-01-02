Son Dakika Haberleri: Zabıta Esnafları Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Uyardı

Zabıta Esnafları Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Uyardı

44 dakika önce

Zonguldak Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ticari amaçla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmasın zorunlu olduğunu belirterek esnafları ceza yememeleri için uyardı.

Zabıta Esnafları Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Uyardı, System.String[]
Zonguldak Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ticari amaçla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmasın zorunlu olduğunu belirterek esnafları ceza yememeleri için uyardı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 28 Şubat 2019 tarihine kadar ticari amaçlarla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması konusunda vatandaşları bilgilendirmek için duyuruda bulundu. Zabıta Müdürlüğü, ticari amaçla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılmasının zorunlu kılındığı, 2017 yılını kapsayan aletlerin damga süresinin dolduğunu bildirdi. Periyodik muayenelerin 28 Şubat 2019 tarihine kadar Zabıta Müdürlüğü Kapalı Pazaryeri Zabıta Biriminde yapılacağı belirtilerek; "Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 2 bin 600 lira idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye 320 lira idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 28 Şubat 2019 tarihine kadar beyannameleri vermesi önemle duyurulur" denildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Zonguldak Ereğli, 28 Şubat, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel
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