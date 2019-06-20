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Zabıta etiket denetimi yaptı

2 saat önce

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda sektörü başta olmak üzere iş yerlerinde etiket denetimi yaptı.

Zabıta etiket denetimi yaptı, System.String[]
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda sektörü başta olmak üzere iş yerlerinde etiket denetimi yaptı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından Kilis merkezinde ticari olarak faaliyet gösteren işletmelerin fiyat etiket denetimleri kontrol edildi. Fiyat etiket konusunda eksikliği olan işletmelere idari işlem yapıldı. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
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