Son Dakika › Genel › Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı - Son Dakika
Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı
6 saat önce
- Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte zabıta ekipler vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.
- Zabıta evde kalanlara ekmek servisi yaptı
ERZURUM - 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte zabıta ekipler vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipler dışarı çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı. Zabıta personeli ekipler halinde şehrin muhtelif bölgelerindeki vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Vatandaşlar, 'Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz. Zabıta kardeşlerimiz bir telefonla bizlere ekmek getirdi. Allah razı olsun' diye konuştular.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:10 Kaynak: İHA
Son Dakika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü