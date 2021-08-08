Zabıta görevlisi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Karesi ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesinde gerçekleştirilen Kurtdere Güreşlerine görevli giden zabıta personeli Veli Aycan (43), görev dönüşü kullandığı 10 EB 876 plakalı motosiklet ile Üçpınar Ziyaretli Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aycan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aycan'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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