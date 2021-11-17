Üye Girişi
Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu - Son Dakika

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

17.11.2021 13:55

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu İBB zabıta ekipleri ile kamyoncular arasında yetki gerginliği yaşanıyor Çekmeköy'de, karayolunda araçları durdurarak denetim yapan İBB zabıta ekipleri ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında...

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

İBB zabıta ekipleri ile kamyoncular arasında yetki gerginliği yaşanıyor

İSTANBUL - Çekmeköy'de, karayolunda araçları durdurarak denetim yapan İBB zabıta ekipleri ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında 'yetki' tartışması çıktı. Yaşanan sözlü tartışma cep telefonu kamerasına yansırken olay, jandarma ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye bağlı zabıta ekipleri yol üzerinde araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. O sırada durdurulan hafriyat kamyon sürücüleri, zabıta ekiplerine karayolunda denetim yetkilerinin olmadığını belirtince tartışma çıktı. Kamyon sürücüleri ile zabıta ekipleri arasında başlayan sözlü tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, jandarma ekiplerinin tartışmaya müdahale etmesiyle son buldu.

Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu
Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu
Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu
Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu
Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu

istanbul büyükşehir belediyesi, Jandarma, Tragger, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir dönem hepimiz izliyorduk! En Son Babalar Duyar dizisinin senaryosuyla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı 14:26 Bir dönem hepimiz izliyorduk! En Son Babalar Duyar dizisinin senaryosuyla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti 14:20 İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi 14:15 Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim 14:10 Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider 13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

Son Dakika Haberleri
14:29 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü
14:22 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
14:19 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi
14:15 Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi
14:11 Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez
14:10 Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim
14:04 Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü         
14:30
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor         
14:20
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez         
14:11
Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti         
13:54
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
23 haftalıkken dünyaya geldi! 648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı 23 haftalıkken dünyaya geldi! 648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı         
10:36
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 14:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Zabıta hafriyat kamyonlarını denetimi yaptı, araç sahiplerinin 'usulsüzlük' iddiasında bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement