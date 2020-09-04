Zabıta Haftası - Son Dakika

Nizip Belediyesi Başkanı Mehmet Sarı, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Sarı, mesajında Nizip Belediyesi Zabıta ekiplerinin vatandaşların huzur ve sağlığı için görevlerinin başında olduklarını dile getirdi.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetim ve çalışmalarla vatandaşların sağlığını ve güvenliğini sağlayarak düzenli bir yaşam alanı oluşturmakta önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımız, pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız ile belediye arasında köprü görevi üstlenen zabıta ekiplerimiz aynı zamanda kentsel gelişimimize de katkı sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren başta Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında hizmet eden Zabıtalarımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."