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Zabıta Her An Vatandaşın Yanında - Son Dakika

Zabıta Her An Vatandaşın Yanında

25.06.2021 17:03
Zabıta Her An Vatandaşın Yanında, System.String[]

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçtiğimiz hafta zabıta personeline yönelik yapılan bıçaklı saldırı olayı sonrası Perşembe günü Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta yaşanan zabıta personeline yönelik bıçaklı saldırı olayı sonrası Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Zabıta birimimiz sadece denetim ve kontrol yapan bir durumdan öte, her zaman vatandaşımızın acısında tatlısında yer almaya devam eden bir pozisyonda. Arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu hatırlatarak bu tür olayları kesinlikle tasvip etmediğimizi ve gereğini yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Zabıta ekipleriyle buluşan Başkan Taban, personelinin yanında olduklarını ve yaşanan olumsuz olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

PERSONELİMİZİN YANINDAYIZ

Ziyarette zabıta personeliyle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Taban, konuya ilişkin açıklama da yaptı. Taban, "Zabıta Müdürlüğümüzde personelimizle bir aradayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde zabıta personelimize gerçekleşen hoş olmayan bir olay yaşanmıştı. Buna dair arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çalışma arkadaşlarımızı önemsiyoruz. Onlar bizim için hizmet üreten, vatandaşın her zaman yanında olmaya çalışan çalışma arkadaşlarımız. Böyle bir olay yaşanması bizleri de son derece üzdü. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlarımızın da ben bu konudaki motivasyonlarının düşmemesi adına yanlarında olduğumuzu, bu tür olayları kesinlikle tasvip etmediğimizi ve gereğini yerine getireceğimizi ifade ettim" dedi.

ZABITA VATANDAŞIN ACISINDA DA TATLISINDA DA YANINDA

Zabıtanın da her an vatandaşın yanında olduğuna vurgu yapan Taban, "Samet kardeşimize de ben çok geçmiş olsun diyorum. Allah tekrarını yaşatmasın. Ancak biz şehrimizin güvenliğini, huzurunu, esenliğini sağlamak adına gayret ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımız özellikle pandemi sürecinden dolayı mesai mefhumunun dışına çıkarak ekstra bir gayret ortaya koyarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştılar. Burada yürürlükte olan kuralları, kanunları herkes için eşit ve adil bir şekilde uygulayarak kamunun ve vatandaşların bu anlamdaki beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz. Zabıta birimimiz sadece denetim ve kontrol yapan bir durumdan öte, her zaman vatandaşımızın acısında tatlısında yer almaya devam eden bir pozisyonda. Bunları da dönem dönem yaşadığımız örneklerle pekiştirerek sosyal medya ve internet aracılığıyla kamuoyuna sunuyoruz. Arkadaşlarımız bir mevzuatı gözeterek iş yaparken bunun yanında insani ve vicdani duygularını da işin içine katarak vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte kazasız belasız, güzellikler içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Zabıta Her An Vatandaşın Yanında

Alper Taban, Saldırı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zabıta Her An Vatandaşın Yanında - Son Dakika


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