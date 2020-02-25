Zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazıyla müdahale - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazıyla müdahale - Son Dakika

Zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazıyla müdahale

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazıyla müdahale, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazı kullanılarak müdahale edildi.


Alınan bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi, Durdu Mehmet Kastal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, düğünlerde davul çalan ve halk arasında "abdal" olarak bilinen bir gruba mensup kişiler, bölgede bir inşaatı denetleyen zabıta ekiplerine, "Sizin burada ne işiniz var, ne geziyorsunuz burada. Sizin burada işiniz yok gidin buradan" diyerek tepki gösterdi.


Zabıta ile grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yetersiz kalan zabıta bölgeye polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, gruba cop ve biber gazıyla müdahale ederek kavgayı daha fazla büyümeden önledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Zabıta, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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