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Zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede - Son Dakika

Zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

15.02.2022 16:22

İstanbul Kağıthane'de ruhsatsız satış yaptıkları tespit edilen ve tezgahlarının kaldırılmasına karar verilen 2 seyyar satıcı kardeş ile zabıta görevlileri arasında arbede çıktı.

İstanbul Kağıthane'de ruhsatsız satış yaptıkları tespit edilen ve tezgahlarının kaldırılmasına karar verilen 2 seyyar satıcı kardeş ile zabıta görevlileri arasında arbede çıktı. 3 zabıta görevlisine sebze kasası fırlatıp yumrukla darp eden seyyar satıcılar kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Zabıta görevlileriyle seyyar satıcılar arasındaki arbede kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Kağıthane'ye bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre V.K. ve S.K. adlı kardeş iki seyyar satıcının, kendilerine plakasız araçla izinsiz seyyar satıcılık yaptıkları için işlem yapmak isteyen Kağıthane Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuruna saldırdı. Şüpheliler 3 zabıta personelini önce tehdit etti, ardından da sebze kasası fırlatıp yumrukla darp etti. Zanlılar, saldırının ardından olay yerinden kaçarken zabıta görevlilerine ait kamerayı da gasp ettikleri ileri sürüldü.

Zabıta görevlilerinin ihbarı ile olay yerine polis çağrıldı. Saldırının meydana geldiği yere ulaşan polis, geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahlarında yapılan dar alan çalışmalarıyla saldırgan iki kardeşin plakasız bir araçla kaçtığını tespit etti. Kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu Emniyetevler Mahallesi'ndeki bir otel önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin gasp ettikleri kamerayı kaçarken yol kenarına attıkları ve bir vatandaşın kamerayı zabıta görevlilerine teslim ettiği belirlendi.

Kısa sürede yakalanan ve "Görevli Memura Mukavemet" ile "Gasp" suçlarından haklarında işlem yapılan V.K. ile S.K., adli makamlara sevk edildi. İki seyyar satıcı kardeş ile zabıta görevlileri arasında çıkan arbede, zabıta ekiplerinin kameralarınca da kaydedildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede
Zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede
Zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede

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Münir Karaloğlu, Kağıthane, Arbede, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıta ile seyyar satıcılar arasında arbede - Son Dakika


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