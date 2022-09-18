ZABITA İŞLEM YAPARKEN, MEYVELERİ DÖKÜLÜNCE AĞLADI

BOLU'da Hatice E.'nin (75) toplayıp kentin en işlek caddesinde sattığı meyvelere, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle zabıta el koydu. Bu sırada yaşanan arbedede Hatice E., topladığı ahududuları yere dökülünce ağladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği zabıta ekipleri, bölgeden ayrıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Hatice E,'ye yer gösterilmesine rağmen ısrarla izinsiz yerde satış yaptığı, görevlilere bıçak çektiği öne sürülerek, "Yaşanan bu olayda yere dökülen ahududular; Hatice E.'nin kendi eliyle plastik kovaya yaptığı fiziki müdahale ile dökülmüştür. Zabıta ekiplerimizin şahsa yönelik herhangi bir müdahalesi asla olmamıştır" denildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddede izinsiz satış yapan satıcılara yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir fotoğrafçı dükkanının yanındaki alanda oturarak, kendi topladığı meyveleri doldurduğu kovalarda satan Hatice E.'ye de işlem yapıldı. Hatice E.'nin topladığı ahududu ve iğde dolu kovaları zabıta aldı. Ancak bu sırada yaşanan arbedede kovalardan biri devrildi ve meyveler yere döküldü. Çevredekiler zabıtaya tepki gösterince olay yerine polis çağrıldı. Zabıta ekibi, tepkiler nedeniyle bölgeden uzaklaştı. Ağlayan Hatice E. çevredekiler tarafından teselli edildi.

'BUNLARI DİKENLERİN İÇİNDEN TOPLADIM'

Hatice E., "Buraya oturdum. Sadece bu ürünlerim var. Köşeye koymuştum. Zabıtalar geldi. Hiç konuşmadan hepsini derlediler, topladılar. Ben vermek istemedim. Biri beni itekledi, kovalarımı aldı. Özellikle yere döktü. Ben bunları dikenlerin içinden topladım. Zabıta yaptı, hem de itekledi beni. Tuttu beni arabaya bindirecekti. Ne yapacak arabada beni? 75 yaşındayım. Eşimden aylığım yok. Benim ihtiyacım var" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bolu Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşanan bu olayda yere dökülen ahududular; Hatice E.'nin kendi eliyle plastik kovaya yaptığı fiziki müdahale ile dökülmüştür. Zabıta ekiplerimizin şahsa yönelik herhangi bir müdahalesi asla olmamıştır. Zabıta ekipleri, şahsın daha önce de birçok kez yapığı gibi ajitasyon yapacağını anlayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kanunlar ve ilkeler çerçevesinde görev yapmakta, hiçbir kişiye veya kuruluşa asla ayrıcalık tanımamaktadır. Hatice E. onca uyarı ve cezaya rağmen bu ısrarını sürdürmektedir. Keza olaydan sadece bir gün önce Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek kendisinin diğer satıcılardan farklı olarak ayrıcalık tanınmasını istemiş, ilgili personelimiz ise kendisine böyle bir izin vermeleri halinde diğer satıcıların da aynı taleple geleceğini ve bunun mümkün olmayacağını söylemiş ve kendisine satış yapması için Pazar yeri ve Merkez Taksi Durağı yanından yer göstermiştir. Ancak Hatice E. iki farklı yer gösterilmesine rağmen İzzet Baysal Caddesi'nde izinsiz satış yapmayı sürdürmüştür. Ayrıca bahsedilen kişi, 11 Eylül 2022 tarihinde de yine aynı şekilde davranışlarda bulunmuş, olay polis tutanaklarına da yansımıştır. Söz konusu tutanaklarda şahsın görevli zabıta personellerine beddua içerikli söylemler söylediği, kimlik ibraz etmediği ve bedeni direnç gösterme eyleminde bulunduğu, bunlara karşı zabıta personellerinin hiçbir karşılık vermediği emniyetin resmi tutanaklarında kayıt altına alınmıştır. Yine olayda şahıs tarafından zabıta görevlilerimize bıçak da çekilmiş olup, polis bıçağa el koymuştur."