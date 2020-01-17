Zabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Zabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim etti

7 saat önce

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Velimeşe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında cüzdanını kaybeden vatandaşa yardım ederek kayıp cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti.

Zabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim etti, System.String[]

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Velimeşe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında cüzdanını kaybeden vatandaşa yardım ederek kayıp cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti.


Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler örnek bir davranışa imza attı. Velimeşe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan bir vatandaşın cüzdanını kaybetmesi sonucu semt pazarında hummalı bir çalışma yürüten zabıta personeli, kayıp cüzdanı bularak sahibine teslim etti. İçerisinde nüfuz cüzdanı, kredi kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaş, Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı personele teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Velimeşe, Ergene, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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