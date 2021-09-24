Zabıta köpeğin kovaladığı kediyi ağaçtan indirip sahibine teslim etti - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; sokakta köpekler tarafından kovalanarak ağaca çıkan bir kediyi kurtarıp sahibine teslim etti.

Akşehir ilçesi Gazi Mahallesi üzerinde rutin kontrollerini yapan zabıta ekipleri, yolda köpekler tarafından kovalanan bir kedinin ağaca tırmandığını fark etti. Araçlarını durduran zabıta, köpeği uzaklaştırdıktan sonra kediyi ağaçtan indirdi. Boynundaki tasmada bulunan telefon numarasından kedinin sahibine ulaşan zabıta, araçlarına aldıkları kediyi Akşehir Belediyesi Hizmet Binasına götürdü. 'Bulut' isimli kedi sahibi Raziye Kaya'ya teslim edildi. Zabıta ekiplerine duyarlı davranışları için teşekkür eden Kaya, korkmuş kedisini alarak belediyeden ayrıldı. - KONYA