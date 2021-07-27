ZABITA MARKET DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Siverek Belediyesi koronavirüs denetimleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla denetimleri sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren market ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı.

Bu kapsamda denetime devam eden ekipler, marketlerde hijyen denetimi yaparken miadı dolan ürünlere el koydu.

Denetimler sırasında maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, eksiği bulunan esnafların evraklarını tamamlamalarını istedi.

Denetimlerin çok yönlü sürdüğünü aktaran Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, iş yerlerinin belirli periyotlarla denetlendiğini söyledi.

Halk sağlığının korunmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Gümüştaş, "Özellikle miadı geçen ürünlerin tehlikesi konusunda esnaflarımızı bilgilendiriyoruz ve son kullanım tarihi geçen ürünlere el koyuyoruz. Bizim için önemli ve hassas bir konudur. Bunun yanı sıra esnaflarımıza koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda da uyarıyoruz. El koyduğumuz ürünleri ise daha sonra imha ediyoruz. " diye konuştu.