Zabıta marketleri mercek altına aldı - Son Dakika

Ankara Kahramankazan Belediyesi zabıtası, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan "marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğine" ilişkin genelgenin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tam kapanma sürecinde marketlerde minimum yoğunluğu hedefleyen genelgenin uygulanmasının sıkı takipçisi olacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında herhangi bir ürünün satışına izin verilmeyeceğini açıklayarak, söz konusu kararın 7 Mayıs itibarıyla uygulanmaya başlanacağını bildirmişti.

Denetimler sıklaştırıldı

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, genelge doğrultusunda uygulanacak tedbirlerin denetimi için harekete geçti. Ekipler bu kapsamda, genelgede belirlendiği üzere marketlerde yalnızca zorunlu temel ihtiyaç maddelerinin satışının yapılması için kontrollerini sıklaştırdı. Zabıta ayrıca, tam kapanma sürecinde açık olan gıda, hijyen ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerinde denetimlerini titizlikle yürütüyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. Ayrıntılı olarak yapılan denetimlerde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapılıyor. Ekipler, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda kanun gereği tespit tutanağı tutarak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemleri uyguluyor.

Rutin denetimler sürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tam kapanma sürecinde marketlerde minimum yoğunluğu hedefleyen genelgenin uygulanmasının sıkı takipçisi olacaklarını belirterek, "Ayrıca yine bu dönemde rutin olarak yaptığımız denetimleri aralıksız olarak sürdüreceğiz. Vatandaşımızın mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bu süreci esnafımızla, vatandaşımızla hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - ANKARA