Son Dakika Haberleri: Zabıta Memurları İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Zabıta Memurları İçin Yemin Töreni Düzenlendi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesinde bir yıllık aday memurluk süresini tamamlayan 14 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi.

Zabıta Memurları İçin Yemin Töreni Düzenlendi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesinde bir yıllık aday memurluk süresini tamamlayan 14 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, zabıta memurlarına görevlerinde başarılar diledi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesinde Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2017 KPSS sınavı yerleştirme sonucunun ardından aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 14 zabıta için yemin töreni düzenlendi. Başkanlık makamında gerçekleşen yemin törenine Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Yazı İşleri Müdürü Rıfat Hayrullahoğlu, Zabıta Müdürü Arap Karademir, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Zuhal Elitok, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsa Çelebi ve asaleti onaylanan memurlar katıldı.

"Büyük bir aileyiz"

Yemin programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Zabıta Müdürlüğünde görev yapan 14 memura görevlerinde başarılar dileyen Başkan Yüksel, yasal olarak adaylık süresini başarı ile tamamlayan zabıta memurlarına Bismil Belediyesinin büyük bir aile olduğunu söyledi. Başkan Yüksel, "Sizler dışarıda esnafa açılan yüzümüzsünüz. Aslında belediyeyi en iyi sizler temsil ediyorsunuz. Bir yıldır bunu başarı ile gerçekleştirdiğinizi gördük. Hem sınavlarınızda hem de bizim değerlendirmelerimizde başarılı olduğunuza kanaat getirdik. Böylece aslı devlet memurluğuna hak kazandınız. Hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından memurlar Türk bayraklarına el basarak yemin etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Süleyman Yüksel, Diyarbakır, Bismil, Zabıta, Güncel
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