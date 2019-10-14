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Son Dakika 3. Sayfa Zabıta memurları ölümden döndü

Zabıta memurları ölümden döndü

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; meydana gelen trafik kazasında 2 zabıta memuru yaralandı.

Zabıta memurları ölümden döndü, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; meydana gelen trafik kazasında 2 zabıta memuru yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık Belediyesi'ne ait zabıta hizmet aracına kimliği ve plakası öğrenilemeyen özel bir otomobil arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle 10 BEK 61 plakalı resmi araç yan yattı.


Kazada zabıta aracının içinde bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Ö.Y ve Ö.S isimli zabıta memurları olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, 112 ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıkların bulunduğu zabıta memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
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