Zabıta memurlarından kan bağışına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta memurlarından kan bağışına destek - Son Dakika

Zabıta memurlarından kan bağışına destek

6 saat önce

Serik Belediyesi'nde görevli zabıta memurları bağışa destek olmak için kan bağışında bulundu.

Zabıta memurlarından kan bağışına destek, System.String[]

Serik Belediyesi'nde görevli zabıta memurları bağışa destek olmak için kan bağışında bulundu.


Zabıta çalışanları, Serik Atatürk caddesinde Kaymakamlık binası önünde bulunan Kızılay kan toplama aracına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan zabıtalar "Bağışladığımız kanlarla belki onlarca insanın hayatını kurtarmış olacağız. İnsanlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sağlıklı her bireyi Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını istiyoruz" dedi.


Kan bağışı, 20 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edilecek. - ANTALYA

Kaymakamlık, Kızılay, Zabıta, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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