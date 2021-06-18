Zabıta Memuru Alımına Ait Sözlü ve Uygulamalı Sınava Hak Kazananlara İlişkin Duyuru - Son Dakika

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 26. 05. 2021-10. 06. 2021 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde;

1) Herhangi bir Lisans programından mezun ve en az B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 1 nolu ilandaki 1 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katı aday olan 5 kişi;

2) Fakültelerin; Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun ve en az B sınıfı ehliyeti olanların başvurabildiği 2 nolu ilandaki 2 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katı aday olan 10 kişi;

3) Herhangi bir Lisans programından mezun, en az B sınıfı ehliyeti ve İngilizce YDS'den en az "E" seviyesinde olanların başvurabildiği 3 nolu ilandaki 1 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katı aday olan 5 kişi;

4) Herhangi bir Lisans programından mezun, en az B sınıfı ehliyeti ve Arapça YDS'den en az "E" seviyesinde olanların başvurabildiği 4 nolu ilandaki 1 kişilik alım için KPSS puan sıralamasına göre başvuru kriterlerine uyan 5 katı aday olmadığından 1 kişi;

olmak üzere toplamda 21 kişi sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanmıştır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınav tarihi ve saatini gösterir liste aşağıda yayınlanmış olup, ayrıca sınav giriş belgelerine ilanda belirtildiği üzere web adresimiz üzerinden belirtilen link'ten ulaşabileceklerdir. Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarak adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adayların başvuru ilan metninde yer alan nitelikleri ve boy/kilo kriterini taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

ÖNEMLİ UYARILAR:

1. Sınav giriş belgesinin bildirilen linkten indirilmesi neticesinde şahsınıza ait bilgileri kontrol ediniz.

2. Sınava giriş belgesi yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka bir amaç için kullanılamaz.

3. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız.

4. Sınava girerken bu sınava ait Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T. C. Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanınızı/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

5. Sınava girmeye hak kazanan aday belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı sınav merkezinde hazır bulunmalıdır. Aksi durumda aday sınava katılmamış sayılacaktır.

6. Sözlü sınav sonrasında ilanda belirtilen tarihte Uygulamalı Sınav yapılacak olup; Uygulamalı Sınav için yanınızda gerekli spor kıyafet ve spor ayakkabı bulundurmayı unutmayınız. (Kıyafet değişimi için giyinme odaları tahsis edilecektir. )

7. Sözlü ve Uygulamalı Sınav belirlenen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

İlan olunur.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan No: 1- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

İlan No: 2- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

İlan No: 3- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

İlan No: 4- Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi için tıklayınız.

Tarih : 18. 06. 2021

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.