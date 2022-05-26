Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi - Son Dakika
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Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi

26.05.2022 21:55
Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli memur, sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren yavru köpeğe su içirdi.

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli memur, sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren yavru köpeğe su içirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Orhaneli ilçesindeki denetimlerinin ardından, kent merkezine dönüş için harekete geçti. Bursa-Orhaneli yolu üzerinde yavru bir köpeğin hareketsiz yattığını fark eden ekipler, köpeğin yanına gitti. Köpeğin baygınlık geçirdiğini anlayan zabıta ekipleri tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine haber verildi. Bu sırada bir zabıta memuru avucuna aldığı suyu sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe içirdi, yüzünü yıkadı. O anlar, zabıta memurunun mesai arkadaşı tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.Suyu içtikten sonra kendine gelen köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülerek, tedaviye alındı. Veterinerler tarafından kontrolleri yapılan yavru köpek durumunun iyi olduğu belirlendi.


Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
YORUMLAR
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Bursa'da zabıta ekipleri, bitkin haldeki yavru köpeğe su ve mama verdi Bursa'da zabıta ekipleri, bitkin haldeki yavru köpeğe su ve mama verdi Yıldırım'da su kesintisi Yıldırım'da su kesintisi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi - Son Dakika


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