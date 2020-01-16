Zabıta memuru bulduğu altını sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zabıta memuru bulduğu altını sahibine teslim etti - Son Dakika

Zabıta memuru bulduğu altını sahibine teslim etti

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir zabıta memuru, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti.

Zabıta memuru bulduğu altını sahibine teslim etti, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir zabıta memuru, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti.


Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeli Birol Dikmen, merkez ışıklarda bulunan alt geçitte çerçeveli tam Osmanlı altını buldu. Aynı sıralarda boynundaki altını düşürdüğünü fark eden Rengigül Hanedar isimli vatandaş Zabıta Amirliğine müracaat etti. Bulunan altın Zabıta Amiri Salih Akbaş ve altını bulan zabıta personeli Birol Dikmen tarafından Rengigül Hanedar'a teslim edildi. Rengigül Hanedar, dürüst zabıtaya teşekkür etti. - YALOVA

Altınova, Dikmen, Yalova, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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