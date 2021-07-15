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Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti - Son Dakika

Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti

15 Temmuz 2021 Perşembe 19:11
Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti, System.String[]

İZMİR'in Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Erkut Özkocabıyık, motosikletini yaya kaldırımına park etti.

İZMİR'in Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Erkut Özkocabıyık, motosikletini yaya kaldırımına park etti. Bir kadının, "Oğlum koysa hemen ceza yazarsın" tepkisi üzerine kendisine 204 TL ceza kesti.

Olay, dün Necati Cumali Caddesi 5336 Sokak'ta meydana geldi. Zabıta memuru Erkut Kocabıyık, 35 HB 9306 plakalı motosikletini resmi üniforması üzerindeyken yaya kaldırımına park etti. Bunu gören bir kadın ise Kocabıyık'a, 'Yazıklar olsun, bir de memur olacaksın. Benim oğlum koysa hemen ceza yazarsın' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Erkut Kocabıyık, kadından özür dileyerek yanındaki tutanağı çıkardı ve 'Kabahatler Kanunu' 38/1. maddesi kapsamında kaldırım geliş- geçiş engellemek suçundan kendisine ceza yazdı. Kaldırıma park ettiği motosikletini fotoğraflayarak ceza tutanağına ekleyen zabıta memuru, ardından belediye veznesine giderek 204 TL tutarındaki cezayı ödedi.


Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti
Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti
Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti
Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti

Zabıta Müdürlüğü, Urla Belediyesi, Türk Lirası, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zabıta memuru, vatandaşın tepkisi üzerine kendine ceza kesti - Son Dakika


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