Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: "2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun" - Son Dakika
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Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: "2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun"

05.08.2022 12:15

Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: "2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun" Bolu'da üzerinden bin 795 lira para çıkan dilenci ile tartışan zabıta memuru, "2011 yılında göreve başladığımda dileniyordun. Yıl 2022 oldu hala dileniyorsun" dedi.

Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: "2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun"

BOLU - Bolu'da üzerinden bin 795 lira para çıkan dilenci ile tartışan zabıta memuru, "2011 yılında göreve başladığımda dileniyordun. Yıl 2022 oldu hala dileniyorsun" dedi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine İzzet Baysal Caddesi üzerinde dilenen şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada dilencilik yapan Ahmet B. suç üstü yakalandı. Ahmet B.'nin üzerinde yapılan aramalarda bin 795 lira para çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesine göre işlem yapılarak 277 TL idari para cezası kesildi. Ahmet B.'nin üzerinden çıkan paraya ise kamuya geçirilmek üzere el koydu.

Zabıta memuru isyan etti

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen Ahmet B. ile memur arasında tartışma yaşandı. Dilencilik yapmadığını iddia eden Ahmet B.'nin tepkilerine karşılık veren zabıta memuru, "Yıllardan beridir aynısını yapıyorsun. Ben buraya 2011 yılında geldim. O zaman da dileniyordun. Yıl 2022 yine dileniyorsun" dedi.

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: '2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: "2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun" - Son Dakika
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