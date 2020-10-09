Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, il merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market ve fast food dükkanlarında fiyat, etiket ve korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimler ile market, lokanta ve fast food alanlarında kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri denetimlerinde başta korona virüs ve hijyen tedbirleri olmak üzere birçok başlıkta kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ile çalışanlara gerekli uyarılarda bulundu. Ürünlerin saklanma koşulları, fiyat, etiket ve son kullanma tarihi gibi konuları da denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. - BİLECİK