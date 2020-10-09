Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor

09.10.2020 14:55
Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, il merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market ve fast food dükkanlarında fiyat, etiket ve korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, il merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market ve fast food dükkanlarında fiyat, etiket ve korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimler ile market, lokanta ve fast food alanlarında kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri denetimlerinde başta korona virüs ve hijyen tedbirleri olmak üzere birçok başlıkta kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ile çalışanlara gerekli uyarılarda bulundu. Ürünlerin saklanma koşulları, fiyat, etiket ve son kullanma tarihi gibi konuları da denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor
Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor
Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıta Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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