Zabıta Müdürlüğü'nden ekmek ve pide gramaj denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kentteki unlu mamul üretim yerlerinde ekmek ve pide gramaj denetimi yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kentteki unlu mamul üretim yerlerinde ekmek ve pide gramaj denetimi yapıldı.



Vatandaşların özellikle gıda ürünlerinde sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve pidelerin gramajı denetlendi. Kontroller hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Zabıta Amiri Sali Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü olarak belirli aralıklar dahilinde denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu denetimlerdeki amacımız özellikle gıda sektörü başta olmak üzere, vatandaşlarımızın hizmetin en iyisi ve en kalitelisi ile buluşmasıdır. Bu anlamda Ramazan ayında da birçok kez denetimlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta itibariyle 250 gramlık ekmeğin fiyatı 1 buçuk TL oldu. Ramazan pidesi ise 350 gram sade pide 2 buçuk TL, 350 gram yumurtalı pide ise 3 buçuk TL'den satılmaya başlandı. Yani ekmeğin fiyatı artarken gramı da artmış oldu. Bizler de Zabıta Müdürlüğü olarak ekmeğin gramajını denetleyerek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet almasını sağlamaktır" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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