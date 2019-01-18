Son Dakika Haberleri: Zabıta Müdürlüğü'nden Gıda Denetimi

Zabıta Müdürlüğü'nden Gıda Denetimi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü'nden Gıda Denetimi, System.String[]
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. İş yeri açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizliğinden çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar birçok başlıkta denetimler gerçekleştiren ekipler, kontrollerde çeşitli uyarılarda da bulundu.

Öte yandan, belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Alo Zabıta hattının aranması gerektiği bilgisini verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Bilecik, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam
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