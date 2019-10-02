Son Dakika Haberleri: Zabıta Müdürlüğü'nden marketlerde kapsamlı denetim
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Zabıta Müdürlüğü'nden marketlerde kapsamlı denetim

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü'nden marketlerde kapsamlı denetim, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı.


Zabıta Amiri Sali Yılmaz yaptıkları denetimler hakkında yaptığı açıklamada rutin kontrollerini gerçekleştirdiklerini belirterek "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat esasına göre görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın özellikle gıdada en iyi, en kaliteli ve en sağlıklı hizmeti alması için kontrollerimizi ara vermeden gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaması için denetimlerimizi belirli aralıklarla yapmaya devam ediyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşulları başta olmak üzere gıda etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uygunluğu da kontrol ettik. Gerekli görülen noktalarda uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda vatandaşlarımız rahat olabilirler. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak rutin denetimlerimizi sürdürerek halkımıza en güzel hizmetin sunulmasının takipçisi olacağız" dedi.


Alışveriş yapan vatandaşlar da kontrollerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
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