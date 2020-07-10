Zabıta Müdürlüğünden korona denetimi - Son Dakika

Zabıta Müdürlüğünden korona denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan tüm ticari işletmelerde uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan tüm ticari işletmelerde uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.


Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak koordine ettiği denetimler kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini inceledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar işletme sahiplerine iletilerek, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.


"Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tema parklar gibi alanlarda ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli denetimlerin yerine getirilmesi" talimatı üzerine harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kapsamlı denetimler ile salgının yayılma hızının daha da düşürülmesine katkıda bulundu. - TEKİRDAĞ

İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıta Müdürlüğünden korona denetimi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 16:55 Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler 16:47 Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
20:24
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 21:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıta Müdürlüğünden korona denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]