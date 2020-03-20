Zabıta Müdürlüğünden market ve lokantalarda korona virüs denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta Müdürlüğünden market ve lokantalarda korona virüs denetimleri - Son Dakika

Zabıta Müdürlüğünden market ve lokantalarda korona virüs denetimleri

7 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından il merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market ve fast food dükkanlarında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğünden market ve lokantalarda korona virüs denetimleri, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından il merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market ve fast food dükkanlarında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.


Halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla denetimlerini gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde market, lokanta ve fast food alanlarında kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde başta hijyen koşulları olmak üzere birçok başlıkta kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ile çalışanlara gerekli uyarılarda bulundu. Ürünlerin saklanma koşullarını da denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

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