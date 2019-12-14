Zabıta Müdürlüğünden okul kantinlerinde denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta Müdürlüğünden okul kantinlerinde denetim - Son Dakika

Zabıta Müdürlüğünden okul kantinlerinde denetim

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini ve okul çevresindeki esnafı denetledi.

Zabıta Müdürlüğünden okul kantinlerinde denetim, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini ve okul çevresindeki esnafı denetledi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin okul kantinlerinde daha hijyenik ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Kantinlerde tarihi geçmiş ürün ve hijyen denetimi yapan zabıta ekiplerinin, gerekli koşulları taşımayan kantinlere idari para cezası ve ihtar işlemi uyguladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde temizlik, kantinlerde satılması yasak ürünlerin varlığı, açıkta dondurulmuş satışı yasak ürünlerin varlığı ve satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihleri denetlendi. Son derece titizlik içerisinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan, açıkta gıda satışı yapan, son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunduran kantinlere idari para cezası ve ihtar işlemi yapıldı. Çocuklarımızın hijyenik, sağlıklı ve daha güvenli ortamlarda öğrenim görebilmeleri için denetimler yapılıyor."

Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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