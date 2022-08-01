Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı

01.08.2022 22:17

Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı Çöp atmaya gittiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü'nün silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı

Çöp atmaya gittiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü'nün silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından üzerine 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralandı. Zabıta Müdürü Fettahoğlu'nun Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"O anda kameralar kayıttaydı"

Olay öncesinde kar maskeli saldırganın bir trafonun yanında beklediği, zabıta müdürünün evinin önünden geçtiği, Hacıfettahoğlu'nun oğlunu araca bindirmesinin ardından çöp konteynırına yürüdüğü esnada saldırganın takip ettiği görüldü. Kar maskeli saldırgan Hacıfettahoğlu'nun çöpünü atmasının ardından silahını çekerek ateş ettiği ve ardından koşarak kaçtığı kameralar tarafından kaydedildi. Hacıfettahoğlu'nu almaya gelen zabıta ekipleri de araçtan inerek zabıta müdürüne doğru yöneldiği görülürken çevredeki vatandaşların da olay yerine geldiği görüldü.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Didim'de zabıta müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2) Didim'de zabıta müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2) Başkan Atabay; 'Saldırılar bizi yıldıramaz, kanunsuzluğa geçit vermeyeceğiz' Başkan Atabay; 'Saldırılar bizi yıldıramaz, kanunsuzluğa geçit vermeyeceğiz'
Kaynak: İHA

Hisarcık, Zabıta, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 22:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement