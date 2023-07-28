Zabıta müdüründe yumruk olayına ilişkin açıklama: "Kendimi korumak için vurdum, üzgünüm"Olayın ardından kendisi de darbedilmiş

İZMİR - İzmir'de Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu, esnafın kardeşi olduğu öğrenilen bir kişiye yumruk attığı olayla ilgili açıklama yaptı. Olayda ailesine küfür edildiği ve kendisini korumak için yumruk attığını belirten Dalfesoğlu, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu, olay sonrası kendisinin de darbedildiğini ve 10 gün iş göremez raporu aldığını belirtti. Olay 25 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Ahbulut Caddesi'nde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Zabıta ekipleri, gündüz saatlerinde denetlediği kafeteryaya yürüyüş yoluna sandalye koyduğu gerekçesi ile uyarıda bulundu. Sandalyeleri yoldan çeken esnaf daha sonra akşam saatlerinde zabıta müdürü Bülent Dalfesoğlu ile karşılaştı. İşletme sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen Ç.G., bu esnada Dalfesoğlu'na tepki gösterirken, kendisine tepki gösteren Ç.G.'nin üzerine yürüyen zabıta müdürü Dalfesoğlu, yumruk darbesiyle Ç.G.'yi yere düşürdü. Meydana gelen olay ise, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Bülent Dalfesoğlu'nun Ç.G.'nin yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı. Ayrıca yumruklu saldırıya maruz kalan Ç.G.'nin ayağa kalkmakta zorluk çektiği ve sendelediği anlar yer aldı."Vuracağını zannederek kendimi korumaya çalışmıştım"Olay ile ilgili açıklama yapan Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu, karşısındaki kişinin kendisine vuracağını zannederek kendisini korumaya çalıştığını söyleyerek kendisini savundu. Dalfesoğlu, "25.07.2023 tarihinde 22: 30'da bir işletmeye, yaya ve bisiklet yolunun masa ve sandalye atmak suretiyle işgal edildiği ihbarı üzerine görevli olarak gidilmiştir. İşgali sona erdirmek için gerekli işlemler yapılmaya çalışılırken; video görüntülerindeki şahıs, alkolün etkisiyle tarafıma ve personele küfürler etmeye başlamış, işimizi yapmamızı engellemeye çalışmıştır. İlgili şahıs esnaf değil, esnafın kardeşidir. Çay bahçesinde alkol almaktadır ve daha önceden darp, silahlı yaralama gibi suçlardan birçok sabıkası olan bir şahıstır. Ben medya organlarında belirtildiği gibi boks ve kick boks sporu ile uğraşmıyorum. Herhangi bir eğitim yahut sertifikam yoktur. Kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere, ilgili şahıs ellerini yüzüme sallayarak tarafıma, eşime, anneme ve aileme yönelik hakaret ve küfürlerini sürdürmüştür. Bunun üzerine tarafıma vuracağını zannederek kendimi korumaya çalışmıştım. Sadece tarafıma ve aileme küfür eden, şahsa kendimi korumak adına vurdum başka kimseye vurmaya teşebbüs dahi etmedim" dedi.Olayın devamında o da darbedilmişKameralara yansıyan olay sonrası, yumruk attığı kişinin yakınları tarafından darbedildiğini söyleyen Dalfesoğlu, 10 gün iş göremez raporu aldığını belirtti. Dalfesoğlu, "Olayın devamında, iş yerinde çalışan ve videodaki şahsın yakınları olan yaklaşık on kişinin sopalı, sandalyeli ve yumruklu saldırısına uğradım. Alnıma 6 dikiş atıldı. Sol kaşım yarıldı. Sol elim iş göremez hale geldi. Diz kapağım yaralandı ve sağ omzumda sopa kırıldı. Tüm bunlar on gün iş göremeyeceğime dair, kati hekim raporu ile sabittir. İlgili sahsın bana uzun süredir husumet beslediği herkes tarafından bilinmektedir. Sebebi de aynı aileye ait başka bir işletmenin tarafımdan mühürlenerek, ruhsatının iptal edilmesi ve mühür bozma nedeniyle savcılıkta işlem başlatılmasıdır. Tüm bu hususlar ile ilgili belgeler mevcuttur ve yasal mercileri ile paylaşılmıştır" açıklamasında bulundu.