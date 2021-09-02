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Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı

02.09.2021 16:30
Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı, System.String[]

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195'inci yılında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195'inci yılında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

1-7 Eylül Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıldönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Zabıta Müdürlüğü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Anıt önündeki törene Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Selma Açıkgöz, Haluk Okur, M.Tayyar Mendeş, Atilla Bulak ve Oğuz Cömert ile daire müdürleri belediye meclis üyeleri ve zabıta personeli katıldı.

Zabıta Müdürü Halit Aydın'ın Ereğli Belediyesi çelengini anıta sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi.

Aydın, "Kentsel gelişime önemli katkı sağlıyor"

Zabıta Müdürü Halit Aydın, törende yaptığı konuşmada, 195'inci yaşını kutlayan Zabıta Teşkilatı'nın temellerinin 1826 yılında Osmanlı Dönemi İhtisap Nazırlığına dayandığını belirtti.

Kurulduğu günden bu güne kadar çeşitli isimlerle adlandırılan bu teşkilatın, önceleri vergi toplayan, çarşı ve pazarların düzenine bakmakla görevli "Muhtesip" olarak anıldığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern anlayışında Zabıta teşkilatı olarak çalıştığını ifade eden Aydın şunları söyledi:

"Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile birimler dahilinde Kaçak Yapı ve Çevre Denetim Ekibi, İşyeri Denetim Ekibi, Seyyar ve İşgal Ekibi, Pazaryeri Ekibi ve Nöbetçi Ekip olarak 7 gün 24 saat çalışan Zabıta Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir.

Uygulama ve denetimlerde vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam alanı hazırlayan Zabıtamız kentsel gelişimimize de önemli katkı sağlamaktadır. Şehir hayatındaki düzenin sağlanabilmesi için Ölçü ve Tartı, Güvenlik ve Asayiş, Denetim ve Kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi gerekmektedir.

Tüm bu görevleri yerine getirirken, Belediyemizin gülen yüzü, gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız aynı zamanda Belediyemiz ile esnaf ve vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile halkımızın yanında ve yakınındadır.

İnsan hak ve hukukuna saygılı, gülen bir yüzle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir almakta olan, İdari yaptırım ve ceza son tercih olarak kabul edilerek, ceza yazan değil ikna eden ve vatandaşımızı memnun bir şekilde kurallara uymaya yönlendiren bir teşkilat olma yolunda hızla ilerlemekteyiz.

Tüm dünyayı etkisi altına olan Covid-19 salgını ile mücadelede Zabıta Müdürlüğümüz 7/24 halkımızın hizmetinde olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Kdz. Ereğli'deki vatandaşlarımızın sağlıklı, rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde görevimizi yapma azmi ve kararlılığı içerisindeyiz.

Bu çalışmalarımızda Teşkilatımıza her türlü desteği veren Sayın Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 195. yılında çalışma arkadaşlarımın ve ülkemizin dört bir yanında diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte vatandaşlarımızın huzur, güvenlik ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışan bütün meslektaşlarımın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bizleri bu anlamı günümüzde yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize de saygılarımı arz ediyorum."

Tören, günün anısına zabıta personeli ve davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı
Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı
Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı
Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı
Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı
Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı

Ereğli Belediyesi, Atatürk Anıtı, Ereğli, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Zabıta'nın 195. yılı törenle kutlandı - Son Dakika


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