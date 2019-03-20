Son Dakika Haberleri: Zabıta Öğrencileri Bilgilendiriyor

Zabıta Öğrencileri Bilgilendiriyor

38 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği "Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında öğrencileri bilgilendirdi.

Zabıta Öğrencileri Bilgilendiriyor, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği "Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında öğrencileri bilgilendirdi.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği seminerlerine devam ediyor. "Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında seminerlerine sürdüren Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, bilinçli tüketici oluşturulması, tüketici olarak haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konularında toplumu bilgilendiriyor.

Öğrenciler bilgilendirildi

Seminerler kapsamında, Tüketici Hakları Zabıta Amirliğince 19 Mayıs İlçesi Kuşkayası İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere seminer verildi. Öğrenciler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak, bilinçli bir tüketici, tüketici haklarıyla ilgili sorunlar karşısında haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konusunda bilgilendirildi. Seminere ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yılmaz Açıcı da katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:02 Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Kartal'da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta Öğrencileri Bilgilendiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]