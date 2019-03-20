Zabıta Öğrencileri Bilgilendiriyor
38 dakika önce
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği "Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında öğrencileri bilgilendirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Daire Başkanlığınca kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği "Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında öğrencileri bilgilendirdi.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği seminerlerine devam ediyor. "Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında seminerlerine sürdüren Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, bilinçli tüketici oluşturulması, tüketici olarak haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konularında toplumu bilgilendiriyor.
Öğrenciler bilgilendirildi
Seminerler kapsamında, Tüketici Hakları Zabıta Amirliğince 19 Mayıs İlçesi Kuşkayası
İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere seminer verildi. Öğrenciler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak, bilinçli bir tüketici, tüketici haklarıyla ilgili sorunlar karşısında haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konusunda bilgilendirildi. Seminere ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yılmaz Açıcı da katıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:02 Kaynak: İHA
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