Zabıta Olarak Başladı, Belediye Başkanı Oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, CHP adayı Çetin Akın, 31 Mart'taki yerel seçimde resmi olmayan sonuçlara belediye başkanlığını kazandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, CHP adayı Çetin Akın, 31 Mart'taki yerel seçimde resmi olmayan sonuçlara belediye başkanlığını kazandı. Akın, daha önce yanlarında belediye başkan yardımcısı olarak çalıştığı Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Turgay Şirin ve BBP adayı Serhat Orhan'dan daha fazla oy alırken, zabıta memuru olarak başladığı Turgutlu Belediyesi'nde 5 belediye başkanı ile birlikte çalıştıktan sonra başkanlık koltuğuna oturacak.



Turgutlu'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 118 bin 265 seçmenden 103 bin 283'ü, toplam 369 sandıkta oy kullandı. Bu oyların 99 bin 121'i geçerli sayıldı. Oylardan yüzde 37.22'si olan 36 bin 896'sını Millet İttifakı'nın CHP'li adayı, evli ve 2 çocuk babası Çetin Akın aldı. Sandıktan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut belediye başkanı Turgay Şirin'e 36 bin 446, Büyük Birlik Partisi adayı Serhat Orhan'a ise 22 bin 944 oy çıktı.



MHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazı üzerine oylar tekrar sayıldı. Akın ile Şirin arasındaki oy farkı 416'ya düştü. MHP bu defa İl Seçim Kurulu'na oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. Ancak, İl Seçim Kurulu, itirazı reddetti.



Resmi olmayan bu sonuçlara göre 1992 yılında Turgutlu Belediyesi'nde zabıta memuru olarak işe başlayan ve daha sonra insan kaynakları ile eğitim memurluğu ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde de bulunan Akın, belediye başkanlığına seçildi. Akın'ın daha önce yardımcılığını yaptığı Şirin ve Orhan'ı geçerek seçimden zaferle ayrılması dikkati çekti. Akın, 15 Şubat 2013 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Serhat Orhan tarafından Sait Pişkin'in yerine belediye başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Akın, 2014'teki yerel seçimlerde Turgutlu Belediye Başkanlığı'na Turgay Şirin'in oturmasının ardından da bu görevini devam ettirmişti.



5 BELEDİYE BAŞKANI İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI



Turgutlu Belediyesi'nde görev yaptığı 27 yıllık dönemde Şirin ve Orhan'ın dışında belediye başkanları İsmail Kırdar, Yasin Hoşbilgin ve Yunus Erkan ile de görev yaptığını belirten Akın, "Bugüne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı, bu kanun kapsamında yemin etmiş bir belediye çalışanıydım. Belediye başkanını ise halk seçiyor. Ben bir yemin etmişim. Demişim ki; şerefimle namusumla bu işi yapacağım. En iyisini yaptım. İyi ki de yaptım. Bir daha olsa, bir daha yaparım. Evime götürdüğüm ekmeği alınterimle götürdüm. Bundan sonra da alınterimle götüreceğim. Çetin Akın'a 'İhaleye fesat karıştırdı, ahlaksızlık yaptı' diyemiyorlar. 'Çetin Akın, verdiğimiz işi beceremedi' diyemiyorlar. Belediyede 27 şerefli yıl geçirdim. Hiç kimse benim yüzümü yere eğdiremez" dedi.



- Manisa

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