Son Dakika Haberleri: Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı
Son Dakika Güncel Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

50 dakika önce

Ankara'da zabıtanın seyyar satıcılara yönelik operasyonunda, caminin bahçesine saklanan simit tezgahının da aralarında bulunduğu çok sayıda tezgaha el konuldu.

Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı, System.String[]

Ankara'da zabıtanın seyyar satıcılara yönelik operasyonunda, caminin bahçesine saklanan simit tezgahının da aralarında bulunduğu çok sayıda tezgaha el konuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altındağ ilçesindeki Bentderesi Caddesi'nde bulunan seyyar satıcılara operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, çok sayıda çay, su, simit ve yiyecek tezgahına el konuldu. Alınan tezgahlar, kamyonetlere yüklenerek belediye binasına götürüldü. Bazı satıcılar, operasyon sırasında zabıtaya tepki gösterdi.

CAMİ BAHÇESİNE SAKLADI

Bu arada zabıtanın bölgeye geldiğini fark eden bazı seyyar satıcılar, tezgahlarını saklamak için birbirleriyle yarıştı. Cadde üzerinde simit satan bir kişi, tezgahını Tabakhane Camisi'nin bahçesine sakladı. Cami bahçesinde arama yapan zabıta ekipleri, cami duvarı ile bahçe duvarı arasına saklanan tezgahı bularak el koydu.

Görüntü Dökümü

-Operasyondan görüntüler

-Cami bahçesine tezgah saklayan satıcı

-Cami bahçesindeki tezgaha el konulması

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -


Ankara, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
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