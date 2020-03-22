Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı - Son Dakika

Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı

6 saat önce

Antalya'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp pazar alışverişine çıkan yaşlıları uyardı.

Antalya'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp pazar alışverişine çıkan yaşlıları uyardı.

Muratpaşa ilçesi zabıta ekipleri, Yeşilbahçe Mahallesi'nde kurulan pazarı gezerek 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda ikaz etti.

Vatandaşların bir ihtiyacının olması durumunda 155, 112 ve 156 numaralarını aramalarını hatırlatan ekipler, ayrıca vatandaşların belediyelerin yardım masalarını da arayabileceklerini belirtti.

Zabıta ekipleri, sık sık anons yaparak 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları, pazarcıları da eldiven ve maske takmaları, ürünleri seçtirmemeleri konusunda uyardı.

Pazar esnafı Müşerref Öztürk, eldiven ve maskelerini takarak önlemlerini aldıklarını ve bu şekilde satış yaptıklarını söyledi.

Öte yandan kentteki belediyeler 65 yaş ve üstü, engelli, yardıma muhtaç veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar ve market alışverişlerine yardımcı olmaya başladı.

Zabıta, pazarda alışveriş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı

Antalya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:38 Kaynak: AA

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