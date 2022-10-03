Zabıta personeli kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Zabıta personeli kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı

03.10.2022 15:08
Zabıta personeli kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yolda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yolda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.

Kemer Belediyesine ait Deniz Kafe'nin sahil kısmında devriye gezen Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir cüzdan buldu. Cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçen belediye zabıta ekipleri, cüzdanın bir otelde çalışan Sinem Özdemir'e ait olduğu tespit etti. Sinem Özdemir'e ulaşan zabıta ekipleri, kayıp cüzdanı sahibine teslim etti.

Cüzdanına kavuşan Sinem Özdemir, duyarlı davranışlarından ve özverili çalışmalarından dolayı zabıta müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiğini kaydetti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta personeli kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

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