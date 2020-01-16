Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti - Son Dakika

Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde görev yapan zabıta memuru, yerde bulduğu altını sahibine teslim etti.

Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde görev yapan zabıta memuru, yerde bulduğu altını sahibine teslim etti.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği personeli Birol Dikmen, ilçe merkezi ışıklarında bulunan alt geçitte çerçeveli tam Osmanlı altını buldu.

Zabıta Amirliğine altını teslim eden Dikmen, daha sonra altını düşürdüğünü fark ederek kuruma gelen Rengigül Hanedar ile bir araya geldi.

Dikmen, bulduğu altını Zabıta Amiri Salih Akbaş ile Hanedar'a verdi. Hanedar, Dikmen ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine teşekkür etti.

Altınova, Yalova, Dikmen, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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