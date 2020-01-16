Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde görev yapan zabıta memuru, yerde bulduğu altını sahibine teslim etti.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği personeli Birol Dikmen, ilçe merkezi ışıklarında bulunan alt geçitte çerçeveli tam Osmanlı altını buldu.

Zabıta Amirliğine altını teslim eden Dikmen, daha sonra altını düşürdüğünü fark ederek kuruma gelen Rengigül Hanedar ile bir araya geldi.

Dikmen, bulduğu altını Zabıta Amiri Salih Akbaş ile Hanedar'a verdi. Hanedar, Dikmen ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine teşekkür etti.