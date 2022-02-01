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Zabıta personeline hizmet içi eğitim - Son Dakika

Zabıta personeline hizmet içi eğitim

01.02.2022 15:54
Zabıta personeline hizmet içi eğitim

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeline hizmet içi eğitimi verildi.

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeline hizmet içi eğitimi verildi.

Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar tarafından Zabıta Amirliği personeline hizmet içi eğitimi verildi. İlgili kanunlar anlatıldı Zabıta Komiseri İlker Gülbahar tarafından verilen eğitimde; 5393 Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği, 5326 Kabahatler Kanunu, 3194 İmar Kanunu, 775 Gece Kondu Kanunu, 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu, Fiyat Etiketi Yönetmeliği, 2918 Trafik Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 7201 Tebligat Kanunu hakkında zabıta personeline bilgi verildi. - YALOVA

Zabıta personeline hizmet içi eğitim

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Kabahatler Kanunu, İmar Kanunu, Yalova, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta personeline hizmet içi eğitim - Son Dakika


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