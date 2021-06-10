Zabıta Personeline Madde Bağımlısı Bireye Davranış Eğitimi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personele yönelik "Madde Bağımlısı Bireye Nasıl Davranılması Gerektiği" konusunda bilgilendirme eğitimi verdi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen eğitimde zabıta personeline, yaptıkları çalışmalar sırasında karşılaşabilecekleri madde bağımlısı bireye nasıl yaklaşmaları gerektiği, nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Klinik Psikolog Ayşe Serra Postacı tarafından verilen eğitimde zabıta personeline; Bağımlılık nedir?, bağımlılığın bileşenleri, bağımlılıkla ilgili temel ilkeler, bağımlılık döngüsü, birinin bağımlı olduğunu nasıl anlarsın?, bağımlı kişiye yaklaşım, bağımlı kişiye yaklaşımda yapılmaması gerekenler, bağımlı kişiye yaklaşımda yapılması gerekenler, YEDAM'a yönlendirirken nelere dikkat edilmeli?, YEDAM modelinin 7 temel kuralı gibi konular aktarıldı.