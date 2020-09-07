Zabıta personellerinden Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personellerini kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar, Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay ve zabıta personelleri Başkan Gürkanı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, zabıta personellerini gayretli çalışmalarından dolayı kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 194. yıl dönümü kutlanmakta. Genel idarenin kolluk kuvvetleri polisler ve jandarmalardır. Yerel yönetimlerin kolluk kuvvetleri de zabıtalardır. Zabıtalar toplumun mal ve can emniyeti noktasında şehir içerisindeki asayişin, tertip ve düzenin oluşturulması noktasında gece gündüz demeden fedakarca çalışma içerisindeler. Bütün zabıta teşkilatımızı bu gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum."