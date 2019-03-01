Son Dakika Haberleri: Zabıta Sebze- Meyve Fiyatlarını Denetledi

Zabıta Sebze- Meyve Fiyatlarını Denetledi

1 saat önce

Çaycuma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Pazar yerinde meyve-sebze fiyatlarını denetledi.

Zabıta Sebze- Meyve Fiyatlarını Denetledi, System.String[]
Çaycuma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Pazar yerinde meyve-sebze fiyatlarını denetledi.

Çaycuma Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Yalı Caddesi üzerinde kurulu olan pazar yerinde sebze ve meyvelerin toptancı hallerinden çıkış fiyatları ile tezgahlara yansıyan fiyatlarını denetledi. Zabıta ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda alış ve satış fiyatlarını tutanak haline getirdi. Ekipler, fiyat artışları konusunda ilgili tutanağı satıcılara da imzalattırdı. Fiyat artışlarını belirten bu tutanaklar daha sonra Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirilecek. Zabıta Müdürü Mürsel Çoban, meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın denetleme işlemlerinin geçen günlerde ilçede bulunan manavlara da yapıldığını, marketlerde bulunan manav reyonlarının denetleme işlemlerinin de gerçekleştikten sonra Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirileceğini söyledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

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