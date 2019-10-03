Son Dakika Haberleri: Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi
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Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

47 dakika önce

Adana'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi, System.String[]

Adana'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Bazı kişiler yerdeki dikenli incirleri zabıta ekiplerine attı.
Seyhan ilçesi Çakmak caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu. Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü. Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim" diyerek tepki gösterdiği görüldü.
DÖKÜLEN İNCİRLERİN PARASINI VERDİLER
Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.

Görüntü Dökümü
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-Zabıtanın satıcıyı tutması
-Vatandaşların tepki göstermesi
-Zabıtanın tezgahı araca atıp götürmesi

Süre: 01'36"    Boyut: 177 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,

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Zabıta, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
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