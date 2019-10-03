Son Dakika Haberleri: Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi (2)

21 dakika önce

'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'Adana'da zabıta ekipleri tarafından incir tezgahı götürülen Dilaver Yiğit (18), şunları söyledi: "İlk olarak zabıta amiri, tezgahımı kaldırmamı istedi.

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi (2), System.String[]

'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'
Adana'da zabıta ekipleri tarafından incir tezgahı götürülen Dilaver Yiğit (18), şunları söyledi:
"İlk olarak zabıta amiri, tezgahımı kaldırmamı istedi. Ancak tezgahı, tekerlerinde sorun olduğu için kaldıramadım. Beni idare etmelerini, tezgahı kaldırmak için ailemden yardım isteyeceğimi söyledim. O kadar dil döktüm, başka yapabileceğim iş olmadığını söyledim. Buna rağmen kafa tuttuğumu söyleyip, 15 dakika sonra gelen iki ekip ile tezgahı yükleyip, götürdüler. Vermemek için direndim ama götürdüler. Çevredeki vatandaşlar da bana sahip çıktı. İki kadın gelip, incirler için para verdiler. Ben de teşekkür ettim. Lise mezunuyum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum."
Çevredeki esnaf da duruma tepki gösterdi.


Dilaver Yiğit, Zabıta, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı
Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi Son Dakika: Hatay Valiliği, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:12:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler para verdi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]